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İzmir'de 3,5 saat içinde 85 kaza oldu

İzmir’de kar yağışının ardından yaşanan buzlanma nedeniyle sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.

DHA | 11.01.2017 - 15:21
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İzmir kent merkezinde, buzlanmanın başladığı saat 05.00 ile hava sıcaklığının arttığı 08.30 saatine kadar meydana gelen 85 kazaya trafik ekipleri yetişmekte güçlük çekti. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

İzmir'de 3,5 saat içinde 85 kaza oldu

TUZLAMA ÇALIŞMALARI YETERSİZ KALDI

Buzlanmaya karşı büyükşehir belediyesinin tuzlama çalışmaları da, yetersiz kaldı.İzmir'de 3,5 saat içinde 85 kaza oldu

KAZALARDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Bornova çıkışı Ankara Caddesi üzerinde, buzlanma nedeniyle 4’ü yolcu otobüsü, 1’i askeri araç, kamyon, kamyonet, minibüs ve otomobilin de yer aldığı 20 araç kayarak birbirine çarptı. Kazada, 26 AG 708 plakalı otomobilin sürücüsü Seyit Gök (26) hayatını kaybederken, biri asker 7 kişi de yaralandı.

Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan deneyimli polisler ise, buzlu yollarda, sürücülerin hızlı gitmemelerini, ani fren yapmamalarını ve özellikle düşük hızda öndeki araçla takip mesafesini iyi ayarlamaları gerektiği tavsiyesinde de bulundu.İzmir'de 3,5 saat içinde 85 kaza oldu

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