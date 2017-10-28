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İzmir'de 4 bin kişi Atatürk portresi oluşturdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 bin kişi aynı anda zeybek oynadıktan sonra Atatürk'ün kalpaklı portresini yaptı.

28.10.2017 - 21:32
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İzmir'de 4 bin kişi Atatürk portresi oluşturdu

İzmir Bayraklı Belediyesi tarafından Smyrna Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda 4 bin kişi, saat 19:23 itibarıyla aynı anda zeybek oynadı. Yaklaşık 10 dakika süren gösterinin ardından, koreografi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün renkli kalpaklı portresi oluşturuldu.

BİNLERCE KİŞİ ALANI DOLDURDU

Gökyüzünden insansız hava aracı "drone" ile kaydedilen görüntüler, alana kurulan ekrana yansıtıldı. Meydanı dolduran binlerce İzmirli gösteriyi ilgiyle izledi. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği etkinliğin ardından, havai fişek gösterisi yapıldı.

İzmir'de 4 bin kişi Atatürk portresi oluşturdu

İzmir'de 4 bin kişi Atatürk portresi oluşturdu

"DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİNİZ"

Etkinlikten sonra bir konuşma yapan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da şunları söyledi: “Dünyada bir ilki gerçekleştirdiniz. Sizi kutluyorum. Geçen sene de bir ilki gerçekleştirdik, bu sene de aynı şeyi yaptınız. Bugün burada Sevgili Atatürk’ün renkli kalpaklı resmini 4 bin insanımız gövdesini koyarak yaptı. Aslında bu toprağa bu gövdeler konurken sadece vücudunuzu değil, kalbimizdeki Atatürk sevgisini, Cumhuriyet sevgisini, vatanımızı, bayrağımızı koydunuz."

İzmir'de 4 bin kişi Atatürk portresi oluşturdu VİDEO

İzmir'de 4 bin kişi Atatürk portresi oluşturdu

İzmir'de 4 bin kişi Atatürk portresi oluşturdu

İzmir'de 4 bin kişi Atatürk portresi oluşturdu

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