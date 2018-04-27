DEAŞ'ın Deyr Zor emiri İzmir'de yakalandı

DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki emirlerinden olan K.E.H.'nin İzmir'de olduğu bilgisi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nın koordinesinde operasyon düzenledi.

700 SİVİLİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

Operasyonda yakalanan K.E.H.'nin terör örgütünün Suriye'nin Deyrizzor şehri ve çevresinin sözde komutanı olduğu belirtildi. Suriye'deki Şaidat bölgesinde 14 Aralık 2017'de 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.'nin, ayrıca örgütün sözde lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin en yakın adamı olan ve Bağdadi öldükten sonra halefi olarak gösterilen, örgüt içinde de kafa keserek sözde infaz videoları yayınlanan Saddam Cemal'in akrabası olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de düzenlediği operasyonlardan kaçan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi oldukları belirlenen M.M., M.E.Z. ve Ö.M. de İzmir'de yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.