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İzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakım yapıldı

Buca'da, 2009 yılında yapılan, 42 metrelik Atatürk maskı zamanla aşınınca bakım çalışmaları başlatıldı.

DHA | 05.06.2018 - 09:49..
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İzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakım yapıldı

Yapımına 2006 yılında başlanan Atatürk maskı, 2009'da tamamlandı. Zamanla yıpranan mask, bakıma alındı. 450 ton ağırlığındaki çelik taşıyıcıyla yükselen, 42 metrelik rölyef maskın iç ünitelerinde bakım ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

İzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakım yapıldı

BUCA BELEDİYESİ YAPTI

Hava koşullarının etkisiyle yıpranan rölyef maskta bilimsel çalışma yaparak, kapsamlı tamirat çalışması başlatan Buca Belediyesi'nin heykeltıraş Harun Atalayman'ın yönetmenliğindeki çalışmaları hızlandı.

İzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakım yapıldı

Maskın hasar gören bölgelerini inceleyip, tamiratta kullanılacak malzemeyi atölyesinde kurduğu yapay kaya uygulamasıyla belirleyen proje müellifi heykeltıraş Harun Atalayman, maskın yüzeyi iskele kurulmaya elverişli olmadığı için çalışmalarını vinçle sürdürüyor. Dış yüzeyin yıpranan bölgelerinde ise kazıma ve kısmi dolgu yapıldı.

İzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakım yapıldı

Heykeltıraş Harun Atalayman, "İç ünitede zaman içinde paslanmış yerlerin kumlamasını yaparak, boyadık, güçlendirdik. Hava koşulları el verirse gelecek hafta içinde heykelin dış ünitesinin rötuşlama ve betonlama işlemini bitirmeyi planlıyoruz. Beton aşaması da bittikten sonra renklendirme, boyama ve koruyucu malzemeyi işleyeceğiz. Böylece tüm halkımızın merakla beklediği yüz kısmı eski günlerdeki gibi pırıl pırıl ortaya çıkacak" diye konuştu.

İzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakım yapıldı

İzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakım yapıldı

İzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakım yapıldı

İzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakım yapıldı

İzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakım yapıldı

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