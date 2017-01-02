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İzmir'de 43 bin bina yıkılacak

İzmir'de riskli ilan edilen 43 bin binanın yıkımı gerçekleştirilecek.

02.01.2017 - 09:49
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  2. Emlak
İzmir'de 43 bin bina yıkılacak

İzmmir'de kentsel dönüşüm kapsamında riskli olduğu tespit edilen 25 bin 553 binadan 8 bin 895'inin yıkımı yapıldı.

İzmir'de 43 bin bina yıkılacak

RİSKLİ BİNALAR BELİRLENDİ

Bu yıl 15 bin 904 kişiye ayda 2 milyon 859 bin 334 lira ödenirken 2016'nın ilk 11 ayında ödenen miktar ise 31 milyon 452 bin 682 liraya ulaştı.

Birinci derece deprem bölgesindeki İzmir'de, olası bir depreme karşı çalışmalarını sürdüren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir'deki toplam 25 bin 553 binadaki 62 bin 977 bağımsız birimi 'riskli' olarak belirlendi.

İzmir'de 43 bin bina yıkılacak

8 BİN BİNA YIKILDI

Bugüne kadar bu binalardan 8 bin 895'i yıkıldı. Yıkılan binalardaki bağımsız birim sayısı ise 19 bin 345 olurken geriye kalan 16 bin 658 bina ile bu binalardaki 43 bin 632 bağımsız birim de yıkılmayı bekliyor.

İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürü Selahattin Varan, "Kasım sonu itibariyle 28 bin 141 bağımsız birimden oluşan 11 bin 803 yapı 'riskli' olarak onaylandı. Bu yapılardan 8 bin 895'inin yıkımı gerçekleştirildi" diye konuştu.

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