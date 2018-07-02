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İzmir'de 43 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 43 yabancı uyruklu yakalandı.

AA | 02.07.2018 - 02:36..
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçü önlemeye yönelik Ege Denizinde icra ettiği "Ege'de Umut Harekatı" kapsamında Urla ilçesinde operasyon düzenlendi.

İzmir'de 43 kaçak göçmen yakalandı

13'Ü ÇOCUK

Sahil Güvenlik uçağı saat 03.50'de Demirci koyu güneyinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Sahil Güvenlik Korveti ve botu tarafından hareket halinde tespit edilen bot durduruldu.

Botta aralarında Suriye, Kongo, Filistin ve Somali vatandaşlarının olduğu 15'i kadın, 13'ü çocuk 43 yabancı uyruklu yakalandı.

Söz konusu 43 kişi, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'de 43 kaçak göçmen yakalandı

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