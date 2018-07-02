İzmir'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'deki bir düğünde takı paylaşımı nedeniyle kavga çıktı. İki aile arasındaki kavgada gelin darp edildi.

Almanya'nın Dortmund kentinde Müslüman ve Hristiyan din görevlileri arasında oynanan futbol karşılaşmasını 4-2 Müslümanlar kazandı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 20 yaşındaki Emre Tekerek, serinlemek için girdiği baraj göletinde hayatını kaybetti.

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ABD bu kez de sıcaklar karşısında zorlanıyor

Kış boyunca adeta donan ABD, bu kez de Güneybatı'sında sıcaklardan bunalıyor.