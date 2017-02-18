İzmir'de 45 kadın sürücü taksi şoförlüğü eğitime başladı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasınca hazırlanan "İzmir'de kadın eli taksiye değecek" adlı proje kapsamında belirlenen 45 kadın sürücü eğitime başladı.

KADIN SÜRÜCÜLER, TRAFİKTE PRATİK YAPMA İMKANI BULUYOR

2 bin lira maaşla işe başlayacak kadın taksi şoförlerine uzmanlar tarafından başta halkla ilişkiler olmak üzere iletişim ve trafik kurallarını içeren eğitim veriliyor. Teorik bilgilendirmelerin ardından sürücü koltuğuna geçen kadınlar, şehir trafiğinde pratik yapma imkanı buluyor.

"MAKYAJIMIZI DA YAPARIZ TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ DE YAPARIZ"

Kursiyerlerden İlknur Sönmez yaptığı açıklamada, kadınların da erkekler gibi her işi yapabileceğini göstermek istediğini söyledi. İzmir'deki kadın taksi şoförünün çok az sayıda olduğunu hatırlatan Sönmez, "Sürücü kursunda eğitmenlik yapıyorum, odanın projesini duyunca başvuruda bulunmak istedim. Daha önce belediyede otobüs şoförlüğü için başvuruda bulunmuştum ama sınavda başarısız olmuştum. İnşallah buradaki eğitimimizin ardından kazancımızla aile bütçemize katkı sunacağız. Kadınların bu işte örnek olacağını düşünüyorum. Makyajımızı da yaparız taksi şoförlüğü de yaparız." dedi.

TAKSİLERDE ÇİÇEK AÇACAK

Fatma Kaya, lise eğitiminin ardından bir yıl boyunca arkadaşlarına destek olmak için Bornova-Altındağ hattında minibüs şoförlüğü yaptığını vurguladı. Taksi şoförlüğünün istediği bir meslek olduğunu dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"Ehliyetimi aldığım yıl ticari taksi almak istedim ama yeterince param olmadığı için bu hedefimi gerçekleştiremedim. Hayatım boyunca hep sıra dışı işlerin peşinde oldum. Projeyle ilgili haberler çıkınca arkadaşlarım beni aradı, 'Tam sana göre bir iş' dediler. Daha sonra durumu anlattığım eşim, 'Bayandan taksici mi olur?' diye konuşunca hemen başvuruda bulundum ve inşallah kısa sürede işbaşı yaptıktan sonra kadınların bu işi yapabileceğini başta eşim olmak üzere tüm erkeklere göstereceğim. En büyük destekçim ise oğlum. İnşallah eğitimlerimizin ardından İzmir'deki taksilerde çiçekler açacak."





Neliha Levent ise ev hanımı olduğunu ve ailesine katkı sunmak amacıyla taksi şoförlüğünü tercih ettiğini ifade etti.

"KADINLAR DAHA DİKKATLİ"

Eşinden büyük destek gördüğünü aktaran Levent, "Hatta benden daha çok heyecanlandı. 27 yıldır ehliyetim var. İzmir'in her semtini biliyorum, yeni kurulan semtlerde ise navigasyondan yararlanacağım. İzmir'de değişik bir renk ve görüntü olacağını düşünüyorum çünkü bayanlar daha dikkatli ve temkinli." sözlerine yer verdi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da kadın taksicilerin en az 2 bin lira maaşla İzmirlilere hizmet vereceğini ifade etti. Eğitime katılan kadınların çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Anık, "Pozitif ayrımcılık yapıyoruz, bu projenin dalga dalga Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Eğitimlerimiz bu hafta sona eriyor ve ilk etapta 15 kadın işe başlayacak ancak diğerlerine de işbaşı yaptıracağız." ifadesini kullandı.