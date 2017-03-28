İzmir'de 5 asker ByLock'tan tutuklandı

1 AB Adalet Divanı Rus şirketlerine yaptırımı onayladı Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Adalet Divanı, Rus şirketlerine uygulanan yaptırımın geçerli olduğuna hükmetti.

2 İngiliz Daily Mail'in tepki çeken bacak manşeti İskoçya, bağımsızlık referandumuna doğru giderken İngiliz - İskoç başbakanları buluştu, gazeteler ise bacaklara odaklandı..

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6 Kıvanç Tatlıtuğ Amerika yolcusu 'Cesur ve Güzel' dizisinin başrolü ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir projede rol almak için Amerika'ya gidiyor.