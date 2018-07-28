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İzmir'de 52 F-16 pilotu brövelerini taktı

Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında uçuş eğitimlerini tamamlayan değişik rütbelerdeki 52 pilota, diploma ve bröveleri törenle verildi.

AA | 28.07.2018 - 02:32..
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Üs komutanlığındaki hangar içerisinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Ege Ordusu Komutanı Orgenaral Abdullah Recep, ilgililer ve pilotların aileleri katıldı.

İzmir'de 52 F-16 pilotu brövelerini taktı

DÖNEM BİRİNCİSİ, YAŞ KÜTÜĞÜNE UÇAK MAKETİ ÇAKTI

Tören birliklerinin yerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Mezun olan pilotların eğitim sürecini anlatan video gösteriminin ardından dönem birincisi Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Şen, yaş kütüğüne uçak maketi çaktı.

İzmir'de 52 F-16 pilotu brövelerini taktı

Uçuş eğitimini başarıyla tamamlayan pilotlara diplomaları ve bröveleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Recep tarafından verildi.

İzmir'de 52 F-16 pilotu brövelerini taktı

İzmir'de 52 F-16 pilotu brövelerini taktı

İzmir'de 52 F-16 pilotu brövelerini taktı

İzmir'de 52 F-16 pilotu brövelerini taktı

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