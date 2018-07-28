İzmir'de 52 F-16 pilotu brövelerini taktı

Üs komutanlığındaki hangar içerisinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Ege Ordusu Komutanı Orgenaral Abdullah Recep, ilgililer ve pilotların aileleri katıldı.

DÖNEM BİRİNCİSİ, YAŞ KÜTÜĞÜNE UÇAK MAKETİ ÇAKTI

Tören birliklerinin yerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Mezun olan pilotların eğitim sürecini anlatan video gösteriminin ardından dönem birincisi Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Şen, yaş kütüğüne uçak maketi çaktı.

Uçuş eğitimini başarıyla tamamlayan pilotlara diplomaları ve bröveleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Recep tarafından verildi.