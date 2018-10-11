taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9618
Euro
6.9092
Altın
1202.464
Borsa
93939.27
Gram Altın
231.042

İzmir'de 6 bin kişi aynı anda zeybek oynayacak

CHP'li Bayraklı Belediyesi, Cumhuriyetin 95’inci yıl dönümü etkinlikleri için hazırlanmaya başladı.

İHA | 11.10.2018 - 12:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir'de, Bayraklı Belediyesi’nin etkinlikleri çerçevesinde 2014 yılında 1923 kişi zeybek oynamış ve 1923 rakamını oluşturmuştu. 23 Nisan’da Atatürk’ün çocukları, ‘Atam İzindeyiz’ yazmıştı.

19 Mayıs’ta ise Atatürk’ün yolunda emin adımlarla yürüyen gençler denizde kanolarla 1919 rakamını oluşturmuştu. Cumhuriyetin 92. yıl dönümünde ise 2015 kişi zeybek oynamış, ardından da ay yıldızlı dev Türk bayrağı figürünü oluşturmuştu.

İzmir'de 6 bin kişi aynı anda zeybek oynayacak

2016’da ise 2 bin 123 kişi zeybek oynamış, Türkiye haritasını oluşturmuştu. Geçtiğimiz yıl da saatler 19.23’ü gösterdiğinde Smyrna Meydanı’nda 4 bin kişi aynı anda zeybek oynayıp, ardından bir araya gelerek Atatürk’ün renkli kalpaklı portresini oluşturmuştu.

6 BİN KİŞİ ZEYBEK OYNAYACAK

29 Ekim için bu yıl hazırlanan programda yine Atatürk, bayrak ve cumhuriyet sevdalıları bir araya gelecek. Saatler 19.23’ü gösterdiğinde 6 bin gönüllü aynı anda zeybek oynayacak ardından da sürpriz bir Atatürk figürü oluşturacak. Bu dev gösteri için 8 bin farklı tonda tişört hazırlanırken, portrenin oluşturulmasının ardından halk oyunları ekipleri gösteri sunacak.

İzmir'de 6 bin kişi aynı anda zeybek oynayacak

Ayrıca havai fişek gösterileriyle İzmirliler unutamayacakları bir gece yaşayacak. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Cumhuriyetimizin 95’inci yılını yine Bayraklı’ya yakışır şekilde muhteşem bir organizasyonla kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi Smyrna Meydanı’na bekliyoruz” dedi.

İzmir'de 6 bin kişi aynı anda zeybek oynayacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

100
Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

50
Kamuda lüks araç kullanımına son

Kamuda lüks araç kullanımına son

224
Yeni yatırım programı Resmi Gazete'de yayınlandı

Yeni yatırım programı Resmi Gazete'de yayınlandı

221
Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

133
Başkan Erdoğan İş Bankası hakkında konuştu

Başkan Erdoğan İş Bankası hakkında konuştu

207
ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM