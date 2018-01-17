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İzmir'de 6 kişi terör örgütü üyeliğinden yakalandı

Buca'da 750 polisle yapılan uygulamada 6 kişi terör örgütü üyeliğinden yakalanırken, 25 kişi de gözaltına alındı.

İHA | 17.01.2018 - 03:44..
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize ve Mali Şube ekiplerinin katılımıyla Buca'da ’Asayiş-Narko - TEM 2’ operasyonu düzenlendi.

İzmir'de 6 kişi terör örgütü üyeliğinden yakalandı

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

43 işyeri ve 36 trafik kontrol noktasında yapılan eşzamanlı arama ve kontrollerde 2 bin 453 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) yapılırken, 424 araç kontrol edildi. Öte yandan, kimlik sorgularında PKK/KCK Terör Örgütü ve FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 6 kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 gram eroin, 3 gram esrar ele geçirildi. İşyerlerine yönelik yapılan incelemelerde ise, 7 işyerine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten, 2 işyerine de kapalı mekanda sigara içilmesine izin vermekten para cezası kesildi.

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