İzmir'de 61 kilo esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.B. (56) ve S.B'nin (26) doğu illerinden İzmir'e uyuşturucu madde getirdiği ve Bornova ilçesindeki bir evde sakladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

OPERASYONDA 61 KİLO ESRAR BULUNDU

Eve yapılan operasyonda K.B. ve S.B. yakalandı. Evdeki aramada 3 kilo 24 gram eroin, 2 hassas terazi ele geçirildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Diğer operasyonda ise A.T'nin (42) İzmir'e araçla uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan polis, plakasını belirlediği aracı Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. A.T'yi yakalayan ekipler, araçta narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı. Kapılar, arka bagaj kapağı, stepne, mazot deposu ile silecek havuzu içerisine saklanmış toplam 58 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.