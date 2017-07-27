İzmir'de 64 kaçak göçmen yakalandı

Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Foça-Yenifoça karayolunda Erol Kozak'ın (41) kullandığı otobüste aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 64 kaçak göçmeni yakaladı.

Otobüste yapılan aramada 32 can yeleği, 5 şişme lastik ve bunları şişirmede kullanılan 2 pompa ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Kozak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Foça Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, İzmir İl Göç Müdürlüğüne gönderildi.