taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.206
USD
3,5334
EURO
4,1526
ALTIN
143,13
PETR
50,8700

İzmir'de 64 kaçak göçmen yakalandı

Foça ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 64 kaçak göçmen yakalandı.

27.07.2017 - 02:04
  1. Haberler
  2. İç Haber

Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Foça-Yenifoça karayolunda Erol Kozak'ın (41) kullandığı otobüste aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 64 kaçak göçmeni yakaladı.

Otobüste yapılan aramada 32 can yeleği, 5 şişme lastik ve bunları şişirmede kullanılan 2 pompa ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Kozak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Foça Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, İzmir İl Göç Müdürlüğüne gönderildi.

İlginizi Çekebilir
FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Kendi Dilinden FETÖ-Örgütlü Bir Din İstismarı" çalışmasında dinletilen video, darbe girişimiyle örtüşüyor.
Kütahya'da lokantada patlama
Tavşanlı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamada 2 katlı bina yıkıldı, çevredeki bazı binalarda hasar oluştu.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekibine saldırdı
Afyon'da 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası yaralı sürücülerden durumu Ahmet A., kendisini hastaneye götüren ambulans ekiplerine saldırdı.
İzmir'deki orman yangını Manisa'ya sıçradı
İzmir'in Bayındır ilçesindeki yangının Manisa'nın Turgutlu ilçesine sıçraması üzerine iki köy tedbir amaçlı boşaltıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İşitme Engelli Olimpiyatları'nda karatede 12 madalya

İşitme Engelli Olimpiyatları'nda karatede 12 madalya

9
81 ilde Aranan Şahıslar operasyonu

81 ilde Aranan Şahıslar operasyonu

2
ABD'deki salmonella salgını can alıyor

ABD'deki salmonella salgını can alıyor

3
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekibine saldırdı

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekibine saldırdı

0
İki duvar arasına sıkışan köpeği kurtardı

İki duvar arasına sıkışan köpeği kurtardı

6
Kütahya'da lokantada patlama

Kütahya'da lokantada patlama

0
Osmaniye'de kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Osmaniye'de kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM