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İzmir'de 7 bin 200 kök hint keneviri ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin İzmir Kiraz'da yaptığı uyuşturucu operasyonunda toplamda 7 bin 200 kök hint keneviri bulundu.

İHA | 25.07.2018 - 02:29..
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Uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbarat çalışmalarını sürdüren Kiraz İlçe Jandarma ekipleri, Çayağzı ve Altınoluk Mahallesi’nde hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

İzmir'de 7 bin 200 kök hint keneviri ele geçirildi

KÖKLER İMHA EDİLDİ

Bunun üzerine, harekete geçen jandarma ekipleri uyuşturucu maddenin yetiştirildiği noktalara operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda, Çayağzı Mahallesi Bağırsak Deresi mevkiinde 3 bin 500 kök hint keneviri, Altınoluk Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda ise 3 bin 700 kök hint keneviri ele geçirildi.

Öte yandan, M.A. isimli bir şahıs uyuşturucu maddeleri sularken suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan M.A. sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, Altınoluk Mahallesi’nde ele geçirilen uyuşturucu maddenin kim ya da kimler tarafından yetiştirildiği jandarma ekiplerince araştırıldığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu ile ele geçirilen toplamda 7 bin 200 kök Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı’nda imha edildi.

İzmir'de 7 bin 200 kök hint keneviri ele geçirildi

İzmir'de 7 bin 200 kök hint keneviri ele geçirildi


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