İzmir'de 7 infaz koruma memuru tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan kentteki çeşitli cezaevlerinde görevli 7 infaz koruma memuru, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.
ÖRGÜT ÜYELİĞİ
Savcılıkça nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
BYLOCK KULLANIMI
Şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirtildi.