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İzmir'de 8 insan kaçakçısı tutuklandı

Çeşme'de lüks yelkenli yat ile 83 mülteciyi yasa dışı yollarla İtalya'ya kaçırmak isterken yakalanan 8 kişi hakkında karar verildi.

16.03.2017 - 10:42
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Geçen 13 Mart Pazartesi günü sabaha karşı TCSG Dost sahil güvenlik gemisinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 83 mülteci ile yakalanan 4'ü Ukrayna, 2'si Irak uyruklu, diğer 2'si Türk toplam 8 kişi, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiası ile gözaltına alındı.

8 KAÇAKÇI TUTUKLANDI

İnsan kaçakçılığı şüphelileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Ukraynalı şüpheliler, kaptan olan arkadaşlarının satın aldığı yelkenli teknede gezme amaçlı bulunduklarını, insan kaçakçılığı yapıldığını bilmediklerini öne sürdü. Iraklı iki şüpheli de ifadelerinde, otostop yaparken Türk'lerle tanıştıklarını ve Çeşme'ye gezmek için geldiklerini iddia etti. Yaklaşık 12 saat süren ifade alma işlemlerinin ardından, suçlamaları kabul etmeyen 8 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 8 insan kaçakçısı tutuklandı

İzmir'de 8 insan kaçakçısı tutuklandı

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