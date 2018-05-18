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İzmir'de 876 kök Hint keneviri bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerinin farklı adreslerde yaptığı operasyon sonucu 876 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İHA | 18.05.2018 - 00:55..
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Ovakent Jandarma Karakolu ekipleri, Emirli Mahallesi’nde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu yere operasyon düzenledi.

İzmir'de 876 kök Hint keneviri bulundu

OPERASYONDA BİNE YAKIN HİNT KENEVİRİ KÖKÜ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda, boyları 10 ile 120 santimetreyi bulan toplamda 778 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Hint kenevirlerini yetiştirdiği iddia edilen N.Ç. ve H.D. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Ovakent Jandarma Karakolunda işlemleri devam eden iki şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir'de 876 kök Hint keneviri bulundu

HAYVAN DAMINDA DA BULUNDU

Öte yandan, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ödemiş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği, bir kişinin Hürriyet Mahallesi’nde bulunan hayvan damında Hint keneviri yetiştirdiği yönünde ihbar aldı.

İhbar üzerine operasyon yapan ekipler, Hüriyet Mahallesi’ndeki hayvan damına baskın düzenledi. Baskında Hint kenevirini yetiştirdiği öne sürülen 42 yaşındaki M.D. isimli şahıs yakalandı. Hayvan damında yapılan aramalarda ise boyları 100 ile 150 santimetre arasında toplam 98 kök Hint kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış 13 gram Hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D. isimli şahsa Ödemiş Devlet Hastanesinde tahlil yapıldı.

Hastaneden alınan bilgilere göre, tahlil sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. M.D. isimli şahıs uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu madde satın almak, kabul etme ve bulundurma suçlarından hakkında işlem yapıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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