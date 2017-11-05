taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8881
EURO
4,5130
ALTIN
158,77
PETR
62,0700

İzmir'de 9 ruhsatsız eğlence mekanı mühürlendi

İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde 15 iş yeri incelendi.

05.11.2017 - 09:03
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 200 polis, Kamil Tunca Bulvarı çevresinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde bulundu.

Uygulamada toplam 15 iş yeri incelendi, 315 kişi hakkında Genel Bilgi Taraması (GBT) sisteminden sorgulama yapıldı.

İzmir'de 9 ruhsatsız eğlence mekanı mühürlendi

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetimlerde hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, üzerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişiye adli işlem yapıldı.

9 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Zabıta ekiplerinin de katıldığı kontrollerde, ruhsatsız olduğu tespit edilen 9 iş yeri mühürlendi. Mühürlenen ve TAPDK belgesi olmadığı belirlenen işyerlerindeki 295 şişe alkole el konuldu. Çalışma izinleri olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kadın ise, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Ağrı merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Ağrı merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Boğazı'nda istavrit bereketi
İstanbul’daki amatör balıkçılar, bu yıl boğazda oldukça fazla bulunan istavrit balığını avlamak için Galata Köprüsü'ndeydi.
Önce park halindeki araçlara sonra yayalara çarptı
Sivas'ta direksiyon kontrolünü yitiren sürücü önce 2 yayaya, ardından da 2 araca çarparak durdu.
Mehmetçik'ten bombalı mesaj
Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatından kullanılan bombalarda manidar mesajlar da yer aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan'da prenslere ve bakanlara gözaltı dalgası

Suudi Arabistan'da prenslere ve bakanlara gözaltı dalgası

193
Barcelona-Sevilla maçında özgürlük sloganları

Barcelona-Sevilla maçında özgürlük sloganları

11
ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

43
Kızılhaç'ta milyonlarca dolarlık yolsuzluk skandalı

Kızılhaç'ta milyonlarca dolarlık yolsuzluk skandalı

17
Esir Osmanlı askerlerinin mektupları torunlarına ulaştırılacak

Esir Osmanlı askerlerinin mektupları torunlarına ulaştırılacak

36
ABD vatandaşlarına 'Somali'yi terk edin' çağrısı

ABD vatandaşlarına 'Somali'yi terk edin' çağrısı

14
Bayern Münih deplasmanda Borussia Dortmund'u farklı yendi

Bayern Münih deplasmanda Borussia Dortmund'u farklı yendi

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM