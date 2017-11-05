İzmir'de 9 ruhsatsız eğlence mekanı mühürlendi

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 200 polis, Kamil Tunca Bulvarı çevresinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde bulundu.

Uygulamada toplam 15 iş yeri incelendi, 315 kişi hakkında Genel Bilgi Taraması (GBT) sisteminden sorgulama yapıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetimlerde hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, üzerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişiye adli işlem yapıldı.

9 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Zabıta ekiplerinin de katıldığı kontrollerde, ruhsatsız olduğu tespit edilen 9 iş yeri mühürlendi. Mühürlenen ve TAPDK belgesi olmadığı belirlenen işyerlerindeki 295 şişe alkole el konuldu. Çalışma izinleri olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kadın ise, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.