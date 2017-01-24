İzmir'de 94 göçmen kurtarıldı

Sabah saatlerinde Foça'ya doğru ilerleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Karşıyaka, Uç Burun açıklarında içinde 30 kaçak göçmen bulunan bir lastik botu farketti.

KAÇAK GÖÇMENLER KURTARILDI

Su alan ve batmak üzere olan şişme bottaki kaçak göçmenler, kurtarılarak gemiye alındı. Kurtarma sırasında denize düşen bir kaçak göçmen de askerlerin müdahalesiyle çıkarıldı.

GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİLER

Üçüncü operasyonda ise Kara Ada'da kaçak göçmenler olduğunu belirleyen Sahil Güvenlik botu harekete geçti. Adadaki 30 kaçak göçmen kurtarılarak Çeşme iskelesine getirildi.

Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmalarının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.