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İzmir'de AK Partili belediyeden su sorununa çözüm

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin susuz bıraktığı vatandaşlara; AK Partili Menderes Belediyesi tankerlerle su gönderdi.

17.05.2017 - 13:39
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İzmir'de AK Partili belediyeden su sorununa çözüm

İzmir'de 2 gündür devam eden su krizi nedeniyle halkın tepkisi dinmiyor. CHP'li belediyelerin bir türlü sorunu çözememesi üzerine AK Partili Menderes Belediyesi harekete geçti.

CHP HALKIN SUYUNU KESTİ

İlçede susuz kalan vatandaşlara su tankerleri gönderen AK Partili belediye, ihtiyaçları karşılamaya çalıştı.

İzmir'de AK Partili belediyeden su sorununa çözüm

İZMİR'DE SU YARIŞI

Sorunu çözebilmek için yalnızca 25 kişiyi görevlendiren CHP'li belediyenin elinden bir şey gelmezken, vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

İzmir'de AK Partili belediyeden su sorununa çözüm VİDEO

İzmir'de AK Partili belediyeden su sorununa çözüm

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