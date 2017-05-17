İzmir'de 2 gündür devam eden su krizi nedeniyle halkın tepkisi dinmiyor. CHP'li belediyelerin bir türlü sorunu çözememesi üzerine AK Partili Menderes Belediyesi harekete geçti.

CHP HALKIN SUYUNU KESTİ

İlçede susuz kalan vatandaşlara su tankerleri gönderen AK Partili belediye, ihtiyaçları karşılamaya çalıştı.

İZMİR'DE SU YARIŞI

Sorunu çözebilmek için yalnızca 25 kişiyi görevlendiren CHP'li belediyenin elinden bir şey gelmezken, vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

İzmir'de AK Partili belediyeden su sorununa çözüm VİDEO