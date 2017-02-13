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İzmir'de alt geçit inşaatını su bastı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki alt geçit inşaatı suyla doldu.

13.02.2017 - 15:16
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Yapımına 2015 yılında başlanan deniz kodu altındaki Mustafa Kemal Sahil Bulvarı alt geçit çalışmaları sızıntı nedeniyle aksadı.

Alt geçit inşaatının yapılabilmesi için, inşaat alanı ile deniz arasına çakılan kazıklardan birisinin çevresinden su sızdı.

200 METRELİK KISMINI SU BASTI

Sızıntı nedeniyle alt geçit inşaat alanının bir kısmı 10 Şubat Cuma günü deniz suyuyla doldu. Betonu atılan rampa kesimi ve alt geçitin bir bölümü ile inşaatın devam ettiği yaklaşık 200 metrelik kısmı su bastı.

İzmir'de alt geçit inşaatını su bastı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve müteahhit firma sızıntıya aynı gün müdahale etti. Üniversite raporları ve yapılan tespitler sonucunda bir kazığın çevresinde meydana gelen sızıntıyı önlemek için yeni kazık çakımına başlandı. Ayrıca, betonlama yapılarak inşaat alanına su sızıntısı da önlendi.

İzmir'de alt geçit inşaatını su bastı

Önleyici ek kazıkların çakımı tamamlanmasının ardından sızdırmazlık sağlanınca salı ve çarşamba günleri suyun boşaltılmasına başlanacak. En geç hafta sonuna kadar inşaatın bu kısmında duran çalışmalara yeniden başlanacağı açıklandı.

Alt geçit için yapılan ilk ihalede 43 milyon TL harcanmış. Deniz dolgusu ve fore kazıkların bir kısmı çakılmıştı. Muhtelif altyapı ve sanat yapıları için yapılan ikinci ihale 43 milyon 600 bin TL'ye yüklenici firmaya verilmişti.

İzmir'de alt geçit inşaatını su bastı

İzmir'de alt geçit inşaatını su bastı

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