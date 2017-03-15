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İzmir’de aranan 325 kişi yakalandı

İzmir'de 15 bin 819 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı, bunlardan aranan 325 kişinin yakalandığını bildirdi.

15.03.2017 - 10:34
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İzmir’de aranan 325 kişi yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, 6-12 Mart tarihleri arasında bin 44 araç ile 251 motosikleti kontrol etti.

15 BİN 819 KİŞİYE GBT SORGUSU

Ekipler kontrollerde, 15 bin 819 kişininde GBT sorgusunu yaptı. Sorgulamalarda, 11 araç ile 14 motosikletin çalıntı olarak, 6 araç ile 1 motosikletin yakalamalı hacizli olarak arandığı tespit edildi.

325 GÖZALTI

Kişilerin sorgulamalarında ise değişik suçlardan 294, hırsızlık suçundan 31 olmak üzere toplam 325 kişinin arandığı belirlendi. Aranan kişiler gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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