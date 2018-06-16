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İzmir'de asırlık ağaç, otomobillerin üzerine devrildi

Konak ilçesinde üzerine ağaç devrilen 2 otomobilde hasar oluştu.

AA | 16.06.2018 - 06:54..
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Alsancak Şehit Nevres Bulvarı'nda park halinde bulunan Ferhat İleri'ye ait 35 KC 6838 ve Murat Hasırcı'ya ait 09 S 8158 plakalı otomobillerin üzerine içlerinde kimsenin bulunmadığı sırada çam ağacı devrildi.

İzmir'de asırlık ağaç, otomobillerin üzerine devrildi

"5-10 ADIM ATTIKTAN SONRA DEVRİLDİ"

Haber verilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası devrilen ağaç kaldırıldı.

Murat Hasırcı, aracından çıkıp 5-10 adım attıktan sonra ağacın devrildiğini söyledi.

Olay anını gören taksi şoförü Aytuğ Sarnıç ise "Sokakta kimse yoktu. Çam ağacının sesini duydum. Yavaş yavaş düştü, 100 yıllık ağaçlar." dedi.

İzmir'de asırlık ağaç, otomobillerin üzerine devrildi

Murat Bozdoğan da "Bayram tatili olmasaydı burası daha yoğun olurdu, altından insanlar geçebilirdi. Çok şükür öyle olmadı." diye konuştu.

İzmir'de asırlık ağaç, otomobillerin üzerine devrildi

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