İzmir'de at izi, jandarmayı uyuşturucuya götürdü

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, istihbari bilgiler doğrultusunda Nif Dağı eteklerinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

EKTİĞİ ALANA ATLA GİDİP GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, ekimi gerçekleştiren zanlının dağlık ve orman arazisine at ile gidip geldiği bilgisi üzerine arazide arama yaptı.

47 BİN 463 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

At izlerini takip eden ekipler, dedektör köpek yardımıyla 4 farklı ekim alanında 47 bin 463 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili H.C. gözaltına alındı.