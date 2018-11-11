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İzmir'de Atatürk'e benzemeyen heykel

CHP'li Buca Belediyesi, Çevik Bir Meydanı'na yapılan heykelin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzememesi üzerine düzeltilmesi için çalışma yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi | 11.11.2018 - 18:09..
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İzmir'de Atatürk'e benzemeyen heykel

Buca Belediyesinden yapılan açıklamada, Atatürk'ün eşi benzeri olmayan bir heykelini ilçeye kazandırmak için yapılan heykelin Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediğinin fark edildiği ve ivedilikle düzeltilmesi için talimat verildiği belirtildi.

15  GÜN İÇERİSİNDE DEĞİŞECEK

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ata'mızın heykelinin hepimizin içine sinecek şekilde düzeltilmesi için çalışmalar başlatılmıştır ve 15 gün içinde tamamlanacaktır. Durum böyle iken asıl üzücü olan Atatürk'ün manevi kişiliğinin kullanılarak siyasi malzeme yapılması ve bu yolla menfaat elde edilmeye çalışılmasıdır. Bu işi yapan kişiler zaten bellidir ve iç niyetlerinin Atatürk'ün yüz ifadesi ile hiç ilgisi bulunmamaktadır."

İzmir'de Atatürk'e benzemeyen heykel

İzmir'de Atatürk'e benzemeyen heykel

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