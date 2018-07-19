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İzmir'de Atatürk'ün hiperreal heykeli

İzmir'de CHP'li belediye, hiperreal (aşırı gerçekçi) Atatürk heykeli, Ata Anı Evi'nde sergilenmeye başladı.

DHA | 19.07.2018 - 11:20..
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İzmir'de Atatürk'ün hiperreal heykeli

Heykeltıraşlar Neda İsmail Atar ve Can Akdaş tarafından hiperreal (aşırı gerçekçi) olarak adlandırılan bir anlayışla yapılan Atatürk Heykeli, Bornova Belediyesi tarafından 9 Eylül 2016'da ziyarete açılan Ata Anı Evi'nde sergilenmeye başladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, kurtuluş mücadelesinin sonlandığı 1922'de, 41 yaşındaki görüntüsünü ölümsüzleştiren heykeltıraşlar, heykelin gerçek gibi görünmesini sağlayan materyaller kullandı.

GERÇEK SAÇ TELİ KULLANILDI

Gerçek saç teli ve akrilik göz kullanarak hiperrealist anlayışla çalışan heykeltraşlar, canlandırılan döneme uygun askeri üniforma ve madalyalarla heykeli tamamladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kahvesi içerken canlandırıldığı heykel, Ata Anı Evi'ne özel bir düzenlemeyle yerleştirildi.

İzmir'de Atatürk'ün hiperreal heykeli

BURADA TÜRK KAHVESİ İÇMİŞTİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Eylül 1922'de Belkahve'de, Ata Anı Evi'nin bulunduğu yerde Türk kahvesi içmesinden yola çıkılarak, Atatürk Heykeli'nin yanına, ziyaretçilerin oturup fotoğraf çektirebilmesi için boş bir koltuk konuldu. Heykelin bulunduğu alan, Ata Anı Evi'nin en özel köşelerinden biri haline geldi.

İzmir'de Atatürk'ün hiperreal heykeli

ÖZEL TEKNİKLER KULLANILDI

Heykel, Atatürk'ün gerçek ölçülerine sadık kalınarak, özel polimer kille modellenip, heykelin ana malzemesi olan silikona uygun kalıp teknikleri ile kalıplanıp portre ve el kısımları yüksek kalite silikondan üretildi. Portre ve el kısımları özel silikon bazlı boya ile gerçekçi boyama tekniği ile boyandı.

İzmir'de Atatürk'ün hiperreal heykeli

Heykelin saç, kaş, kirpik kısımları gerçek insan saçı kullanılarak dikim yöntemi ile uygulandı. Heykelin gözlerinde Atatürk'ün gerçek göz rengine uygun olarak açık mavi, gerçekçi akrilik bazlı göz kullanıldı. Atatürk'ün 1922'de giydiği askeri üniforma kıyafet olarak kullanılırken, aksesuar olarak da madalyon, deri kemer ve deri çizmeye yer verildi.

İzmir'de Atatürk'ün hiperreal heykeli

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