İzmir'de aynı yerde iki kaza: 3 ölü

İzmir-İstanbul Otoyolu Kuyucak Kavşağı'nda Manisa istikametinden İzmir yönüne giden 35 AJ 5045 plakalı kamyonun sürücüsü Birkay K, hasarlı kazaya karışan 34 PK 4887 plakalı otomobilin şeridi kapatması üzerine yol kenarında durdu.

Aynı yönde seyreden Halil Güntekin (28) idaresindeki 35 EB 7762 plakalı otomobil ise kontrolden çıkarak bu kamyona çarptı.

Sürücü Halil Güntekin ile aynı araçtaki kardeşi Tunahan Güntekin (15), annesi Ayşe Güntekin (47) ve Mehmet Özer (62) otomobilde sıkışarak yaralandı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma, sağlık ile itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler, Halil ve Tunahan Güntekin ile Mehmet Özer'in öldüğünü belirledi.

Sağlık görevlileri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ayşe Güntekin'in hayatı tehlikesi bulunduğu belirtildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Olayla ilgili kamyon sürücüsü Birkay K'nın gözaltına alındığı öğrenildi.