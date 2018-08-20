taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.185
Euro
7.0771
Altın
1186.3555
Borsa
90185.99

İzmir'de bayram sessizliği

İzmir'in tatil yöreleri Çeşme, Foça, Dikili, Urla ve Seferihisar ilçelerinde yoğunluk yaşanırken, kent merkezi ise adeta boş kaldı.

DHA | 20.08.2018 - 17:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendiren İzmirlilerin çoğu tatile çıkınca, kentin en işlek caddeleri ve meydanları boş kaldı.

İzmir'de bayram sessizliği

İzmir Saat Kulesi'nin bulunduğu Konak Meydanı'nda çok az sayıda kişi yer aldı. Kentin simge meydanında sadece kuş yemi satanlar ile kuşlar kaldı.

İzmir'de bayram sessizliği

TRAFİK YOK

İzmirlilerin hafta içinde trafik çilesi yaşadığı işe gidiş gelişlerin saatlerce sürdüğü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda ise belediye otobüsleri ve resmi araçların dışında taşıt olmaması dikkat çekti.

İzmir'de bayram sessizliği

BAYBURT DA KURBAN YOĞUNLUĞU

Türkiye'nin en az nüfuslu ili Bayburt ise Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek için gelen gurbetçiler nedeniyle, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

İzmir'de bayram sessizliği


Nüfus ve araç yoğunluğu bakımında sakin bir şehir olan Bayburt'ta arefe günü dolayısıyla kentin merkezi noktası olan Cumhuriyet Caddesi ile Saat Kulesi Meydanı başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarında zaman zaman bir kilometreyi aşan araç konvoyu oluştu.

İzmir'de bayram sessizliği

İzmir'de bayram sessizliği


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

175
Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

330
Abdullah Gül'e 'Hain' diyen vekile Ömer Çelik'ten tepki

Abdullah Gül'e 'Hain' diyen vekile Ömer Çelik'ten tepki

285
Ömer Çelik: Ankara'daki saldırı provakasyondur

Ömer Çelik: Ankara'daki saldırı provakasyondur

109
G.Saray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

G.Saray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

59
Türk karikatüristin köprü çizimi İtalya'yı birleştirdi

Türk karikatüristin köprü çizimi İtalya'yı birleştirdi

34
ABD'de bir hastanenin 16 hemşiresi hamile

ABD'de bir hastanenin 16 hemşiresi hamile

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM