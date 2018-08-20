İzmir'de bayram sessizliği

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendiren İzmirlilerin çoğu tatile çıkınca, kentin en işlek caddeleri ve meydanları boş kaldı.

İzmir Saat Kulesi'nin bulunduğu Konak Meydanı'nda çok az sayıda kişi yer aldı. Kentin simge meydanında sadece kuş yemi satanlar ile kuşlar kaldı.

TRAFİK YOK

İzmirlilerin hafta içinde trafik çilesi yaşadığı işe gidiş gelişlerin saatlerce sürdüğü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda ise belediye otobüsleri ve resmi araçların dışında taşıt olmaması dikkat çekti.

BAYBURT DA KURBAN YOĞUNLUĞU

Türkiye'nin en az nüfuslu ili Bayburt ise Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek için gelen gurbetçiler nedeniyle, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.





Nüfus ve araç yoğunluğu bakımında sakin bir şehir olan Bayburt'ta arefe günü dolayısıyla kentin merkezi noktası olan Cumhuriyet Caddesi ile Saat Kulesi Meydanı başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarında zaman zaman bir kilometreyi aşan araç konvoyu oluştu.



