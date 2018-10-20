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İzmir'de bekçilik sınavı kuyruğu

Emniyet Genem Müdürlüğünce yapılan 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı gerçekleştirildi. İzmir'de bekçilik sınavı için sırada bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

AA | 20.10.2018 - 11:25..
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İzmir'de bekçilik sınavı kuyruğu

1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 9-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek, yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar yazılı sınava girdi.

İzmir'de bekçilik sınavı kuyruğu


İzmir'de bekçilik için sınav sırası bekleyenler görüntülendi.

10 İLDE SINAV

Emniyet Genel Müdürlüğünden, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının 20 Ekim 2018'de yapılacağı bildirilmişti.

"Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" bugün saat 10.00'da, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum ve Batman'da yapıldı.

Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalıştı.

Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

İzmir'de bekçilik sınavı kuyruğu

ALIM VE EĞİTİM YETKİSİ POLİS AKADEMİSİ'NDE

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek.

Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.

İzmir'de bekçilik sınavı kuyruğu

İzmir'de bekçilik sınavı kuyruğu

İzmir'de bekçilik sınavı kuyruğu

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