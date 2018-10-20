İzmir'de bekçilik sınavı kuyruğu

1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 9-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek, yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar yazılı sınava girdi.
İzmir'de bekçilik için sınav sırası bekleyenler görüntülendi.
10 İLDE SINAV
Emniyet Genel Müdürlüğünden, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının 20 Ekim 2018'de yapılacağı bildirilmişti.
"Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" bugün saat 10.00'da, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum ve Batman'da yapıldı.
Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalıştı.
Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.
ALIM VE EĞİTİM YETKİSİ POLİS AKADEMİSİ'NDE
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek.
Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.