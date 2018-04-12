İzmir'de beton mikseri faciası: 2 öü, 2 yaralı

Bayındır ilçesinde, dün saat 14.00 sıralarında Ödemiş yönüne giden Muhammed Sıddık Yazicier yönetimindeki otomobil, Pınarlı Kavşağı'nda Bekir Uzundal yönetimindeki beton mikseri ile çarpıştı.

ANNE BABA ÖLDÜ, ÇOCUKLAR YARALANDI

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Muhammed Sıddık Yazicier, eşi Filiz Yazicier olay yerinde yaşamını yitirirken çocukları Muhammed Emin Yazicier ile Enes Yazicier yaralandı.

YARALI KARDEŞLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı 2 kardeş, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan kardeşlerden Enes Yazicier ambulans helikopter, Muhammed Emin Yazicier ise kara ambulansı ile İzmir'deki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yazicier çiftinin cesetleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma başlatan jandarma, kazanın ardından beton mikserinin sürücüsü Bekir Uzundal'ı gözaltına aldı.