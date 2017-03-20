İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, bugün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Gıda Çarşısı yakınlarında meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup yolda karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Onur (23) ve Müslüm Kızılaslan (18) kardeşler, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından bıçakla yaralandı.

KARDEŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çevredekiler ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Müslüm Kızılaslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kardeşi Onur Kızılaslan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.