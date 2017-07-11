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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Karşıyaka'da İbrahim K. ile Mehmet K. arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen 42 yaşındaki Fatma Akta, hayatını kaybetti.

11.07.2017 - 08:47
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bugün saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6721 sokaktaki bir evde meydana gelen olayda, İbrahim K. aralarında husumet olduğu öne sürülen Mehmet K.'nın evine gitti.

İddiaya göre, burada ikili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim K. bıçakla Mehmet K.'yı yaraladı.

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

ARAYA GİRDİ BIÇAK DARBELERİ KENDİSİNE SAPLANDI

Bu sırada evde bulunan Fatma Akta da kavgayı ayırmak isterken vücuduna isabet eden  bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

HAYATINI KAYBETTİ

İbrahim K. kaçarken gelen sağlık ekipleri yaralılar Mehmet K. ve Fatma Akta'yı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürdü. Fatma Akta, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Mehmet K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, cinayet zanlısı İbrahim K.'yı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

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