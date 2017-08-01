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İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

İzmir Konak'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 17 yaşındaki yaralının ise hayati tehlikesi devam ediyor.

01.08.2017 - 08:18
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İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. F.A., 15 yaşındaki H.A., 16 yaşındaki M.K. ve 17 yaşındaki A.K. ile kimliği belirsiz kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma başladı.

4 KİŞİ YARALANDI

Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. F.A., H.A., M.K. ve A.K vücudunun çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Bıçaklı saldırganlar olaydan sonra kaçarken, kavgayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Tepecik Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.,

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Burada tedaviye alınan yaralılardan F.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan kişileri bulmak için soruşturma başlattı.

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