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İzmir’de bin 800 kök hint keneviri ele geçirildi

Beydağ ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonu sonucu, bin 800 kök hint keneviri ele geçirildi.

İHA | 17.07.2018 - 02:31..
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narkotik- 18 operasyonu kapsamında yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu, M.M.(58) isimli şahsın Karaoba Mahallesi Manas Deresi mevkiindeki ormanlık alanda 12 farklı bölgede uyuşturucu hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bugün sabah saatlerinde söz konusu bölgelere operasyon düzenledi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyon sonucu, boyları 1 buçuk ile 3 buçuk metre uzunluğunda değişen toplam bin 800 kök hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu madde yetiştirdiği öne sürülen M.M. isimli şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

M.M.’nin Jandarma Komutanlığında yapılacak olan işlemlerinin arından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Öte yandan, 12 bölgede ekili olan hint kenevirleri sökülerek imha edilemedi için Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

İzmir’de bin 800 kök hint keneviri ele geçirildi

İzmir’de bin 800 kök hint keneviri ele geçirildi

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