taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.585
USD
4,8423
EURO
5,6589
ALTIN
190,51
PETR
74,3600

İzmir'de binaların yaklaşık yüzde 65'i riskli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Türkiye'deki enflasyonun üzerinde gayrimenkul artışı sergileyen ender şehirlerden biri olduğunu belirtti.

AA | 29.07.2018 - 00:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bakan Kurum, kentteki temasları kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle görüştü.

Burada konuşan Kurum, İstanbul ve Diyarbakır'dan sonra Türkiye için büyük bir değer olan İzmir'i ziyaret ettiklerini ifade etti.

Sorunları yerinde görerek çözüm için karar almaya çalıştıklarını aktaran Kurum, İzmir'in de sorunlarını yerinde görerek istişareler gerçekleştirerek en kısa sürede çözme arzusunda olduklarını söyledi.

100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Kurum, Bakanlığı tarafından 100 günlük bir eylem planı hazırladıklarını bu çalışmada şehirlerin dönüşümü ve problemlerinin çözümü noktasında ciddi kararların olduğunu aktararak, eylem planının duyurusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde açıklayacaklarını söyledi.

İmar Barışı sürecinin devam ettiğini Türkiye genelinde başvurunun 3 milyon 158 bin, İzmir'de ise bu rakamın 275 bin olduğunu aktaran Kurum, bu durumun da kentteki yapılaşmanın sıkıntılı olduğunun en güzel göstergesi olduğunu belirtti.

"BİNALARIN YÜZDE 65'İ RİSKLİ"

İzmir'de binaların yaklaşık yüzde 65'i riskli olduğunu belirten Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kentsel dönüşümle alakalı bugün yerinde ziyaret edeceğiz, yeni yapılması gereken alanların kararlarını almaya çalışacağız. Bu kararları da çok hızlı bir şekilde nasıl özel sektörde hepiniz bir iş yeri sahibisiniz işinizle ilgili kararı aynı gün içerisinde verip bir şekilde uygulamaya geçmeye çalışıyorsunuz biz de bunu bir özel sektör mantığı ve devlet disiplini içerisinde şehirlere zarar vermeden, şehirlere değer katacak projelerin kararlarını hep beraber alacağız. Alt yapı ve ulaşım anlamında yine İzmir'de sorun neyse bu sorunların tespitini yapıp bunlarında çözüm önerilerini burada hep birlikte alıyor alacağız."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Trump'a Brunson yanıtı

Erdoğan'dan Trump'a Brunson yanıtı

0
ABD uzay silahları geliştirmeyi planlıyor

ABD uzay silahları geliştirmeyi planlıyor

0
Yat sahiplerine atık denetimi sıkılaştırılıyor

Yat sahiplerine atık denetimi sıkılaştırılıyor

0
115 yaşındaki Mehmet dede TUİK verilerini doğruladı

115 yaşındaki Mehmet dede TUİK verilerini doğruladı

0
İzmir'de binaların yaklaşık yüzde 65'i riskli

İzmir'de binaların yaklaşık yüzde 65'i riskli

0
Dört yıldızlı otel icra nedeniyle boşaltıldı

Dört yıldızlı otel icra nedeniyle boşaltıldı

0
Kentsel dönüşümde tapu harçları geri ödeniyor

Kentsel dönüşümde tapu harçları geri ödeniyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM