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İzmir'de bir adam evinden çıkarken kurşunlanarak öldürüldü

İzmir'de 32 yaşındaki Kadri Güneri, evinden çıkarken saldırıya uğradı.

19.10.2017 - 09:12
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İzmir'in Bornova İlçesi'nde evinden çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 32 yaşındaki Kadri Güneri, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İzmir'de bir adam evinden çıkarken kurşunlanarak öldürüldü

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Olay, geçen Salı günü Ersoy Caddesi 177 numara önünde meydana geldi. Saat 02.00 sıralarında evinden çıkan Kadri Güneri'ye otomobil ile yaklaşan kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tabancayla ateş açtı.

Baş ve vücudunun çeşitli bölgelerine mermi isabet eden Güneri, kanlar içerisinde yere yığıldı.

İzmir'de bir adam evinden çıkarken kurşunlanarak öldürüldü

Saldırganlar, geldikleri otomobil ile kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Güneri'yi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Burada tedaviye alınan Güneri yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

İzmir'de bir adam evinden çıkarken kurşunlanarak öldürüldü

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