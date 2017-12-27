İzmir'de bir çocuk ısınmak isterken alev aldı

İzmir'in Bornova ilçesinde, ısınmak için ateş yakmak isteyen bir çocuk, yağ yerine tiner kullanınca bir anda alevler içinde kaldı. Yaşanan olay ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tinerle ateş yakmak istedi, alev topuna döndü VİDEO

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Olay sonrasında çocuğun elbiseleri tutuşurken, çığlık seslerini duyan çevredeki esnaflar yardımına koştu. Talihsiz çocuk, durumun bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan çocuk, havayolu ile Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.