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İzmir'de bir erkek çırılçıplak sokağa çıktı

Ödemiş ilçesinde ana caddede çırılçıplak dolaşan 60 yaşlarındaki adamın akli dengesinin bozuk olduğu öğrenildi.

30.06.2017 - 14:26
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Dün saatlerinde, 60 yaşlarındaki akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir erkeğin, çırılçıplak Atatürk Caddesi'nden Saraçoğlu Caddesi'ne yürüdüğünü görenler şaşkına döndü.

POLİS KIYAFETLERİNİ GİYDİRDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis, Ödemiş Tren İstasyonu önünden itibaren üzerindeki kıyafetlerini çıkartarak ilerlediği belirlenen kişiyi etkisiz hale getirip, tenha bir köşeye çekti. Ardından çevredeki esnafın getirdiği kıyafetler giydirilen kişi, trene bindirilip, yaşadığını söylediği Bayındır İlçesi'ne gönderildi.

İzmir'de bir erkek çırılçıplak sokağa çıktı

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