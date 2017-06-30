İzmir'de bir erkek çırılçıplak sokağa çıktı

Rusya'dan tatil için Antalya'ya gelen turistlerin otelden ayrılırken çalmaya çalıştıkları eşyalar ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bombardımanından sonra Ruslardan daha fazla asker göndermesini isteyen PYD elebaşı hüsrana uğradı.

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Güneydoğu'da klima kullanımı elektrik tüketimini artırdı

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için klimaları tercih etti.