taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8090
EURO
4,6982
ALTIN
161,95
PETR
64,5300

İzmir'de bir iş yerinde Türk bayrağını indirdiler

Buca'da, bir iş yerinin önündeki Türk bayrağını sökerek aldıktan sonra kayıplara karışan şahıslar, polis tarafından aranıyor.

İHA | 03.03.2018 - 12:22..
  1. Haberler
  2. Video Haber

İzmir’in Buca ilçesinde, 24 Şubat Cumartesi günü sabah saat 06.00 sıralarında, henüz kimliği belirlenemeyen iki şahıs kamyonetle önünde Türk bayrağı asılı olan bir iş yerine geldi.

İzmir'de bir iş yerinde Türk bayrağını indirdiler VİDEO

BAYRAĞI ALARAK UZAKLAŞTILAR

Araçtan inen şahıslar, etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek Türk bayrağını asılı olduğu yerden sökerek yere düşürdü. Daha sonra bayrağı alan şahıslar, araçlarına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayın ardından iş yerine gelen çalışanlar, Türk bayrağını göremeyince durumdan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüler karşısında şok olan çalışanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, Türk bayrağını asılı olduğu yerden sökerek kayıplara karışan şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Otobüs kaçıran 4 çocuk kamerada
İstanbul Ümraniye’de gece yarısı, park halindeki otobüsü kaçıran çocuklar trafikte tehlike saçtı.
Arkadaşı eğlence mekanını kurşunlarken o selfie çekildi
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, motosikletle gittikleri eğlence mekanını kurşun yağmuruna tutup yakalanan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da kar güzelliği
İstanbul'da dün gece etkili olan kar yağışı, sabah etkisini kaybederken, şehri kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.
Tek teker şov yaparken yere çakıldı
Çin'de otoyolda motosikletle şov yapan bir kişi, direksiyon hakimiyetini kaybedince yere düştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruslar ABD'nin yeni nesil tankıyla dalga geçti

Ruslar ABD'nin yeni nesil tankıyla dalga geçti

34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu açıklamaları

36
Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

40
Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

44
Raco ele geçirildi

Raco ele geçirildi

86
Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı

47
Raco'ya girildi: İlk görüntüler

Raco'ya girildi: İlk görüntüler

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM