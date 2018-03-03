İzmir’in Buca ilçesinde, 24 Şubat Cumartesi günü sabah saat 06.00 sıralarında, henüz kimliği belirlenemeyen iki şahıs kamyonetle önünde Türk bayrağı asılı olan bir iş yerine geldi.

İzmir'de bir iş yerinde Türk bayrağını indirdiler VİDEO

BAYRAĞI ALARAK UZAKLAŞTILAR

Araçtan inen şahıslar, etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek Türk bayrağını asılı olduğu yerden sökerek yere düşürdü. Daha sonra bayrağı alan şahıslar, araçlarına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayın ardından iş yerine gelen çalışanlar, Türk bayrağını göremeyince durumdan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüler karşısında şok olan çalışanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, Türk bayrağını asılı olduğu yerden sökerek kayıplara karışan şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.