İzmir'de bir kedi akıma kapıldı

Karşıyaka'da Mavişehir Sitesi'nde, site sakinleri açık olan aydınlatma direklerinin kapatılması için uzun zamandır görevlilere uyarıda bulunuyorlardı. O kablolarla oyun oynamak isteyen kedi ise akıma kapılıp hayatını kaybetti.

KABLOLARIN KAPATILMAMASI BÜYÜK BİR SORUN

Site sakinlerinden Banu Pirinçcioğlu elektrik kablolarının sadece hayvanlar için değil çocuklar için de tehlikeli olduğunu anlattı.

Pirinçcioğlu, "Site yönetimi bugün bir cinayet işledi. Maalesef aylardır defalarca uyarılmasına rağmen kapatılmayan elektrik kabloları, bir kediyi öldürdü." dedi.

KAPATILMAYAN KABLOLAR ÇOCUKLARIN VE HAYVANLARIN İLGİ ODAĞI

Pirinçcioğlu, bunun büyük ihmal olduğunu ve altında hayvan düşmanlığının yattığını söyledi:

"Ne yazık ki hayvan sevilmeyen bir sitede yaşıyoruz. Bizim kavgamız, ısrarımız olmasa kedilerin, köpeklerin barınması mümkün değil. Aydınlatma direklerinin altında bir bölüm var ve içinden elektrik kabloları çıkıyor. Normalde üzerinin kapaklarla kapatılması lazım. Benim köpeğim de site içinde gezinirken, her seferinde merak edip, bakmak istiyor. Ben tasmasından çekiyorum. Muhtemelen bu kedi de ağzını sokmuş ve ölmüş. Bu büyük bir ihmal."

"SİTE YETERLİ ÖNLEM ALMIYOR"

Sitenin içinde 2 bin 877 daire bulunuyor. Banu Pirinçcioğlu site giderleri için yüksek miktarda aidat ödedikleri de belirtiyor.

Elektrik iletimiyle ilgili bütün bakımın site yönetimine ait olduğunu söyleyen site sakini, güvenliğin bir an önce sağlanması gerektiğini dile getirdi. Site yönetimi olayın ardından direklerin etrafına şerit çekti, bazılarını da kapakla bağladı.

SİTE YÖNETİMİ KEDİYİ SUÇLUYOR

Site yönetimi yaptığı açıklamada kedinin, teli dişleyerek kabloları açığa çıkardığını söyledi.

Yönetim aynı zamanda direklerde birine zarar verecek kadar yüksek voltajda elektriğin bulunmadığını öne sürdü. Site yönetimi, önlemleri sıkılaştırmak için teknik servise de gerekli talimatın verildiğini belirtti.