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İzmir'de bir mahkum koğuşu yaktı; 20 kişi tedavi altında

İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki mahkum Fırat M., koğuştaki yatağını yaktı. Tutuklu Fırat M.'nin ikinci kez yangın çıkarttığı belirtildi.

DHA | 14.12.2017 - 05:16..
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Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan hükümlülerden Fırat M.'nin çıkarttığı yangına ilk müdahaleyi yapan infaz koruma memurlarından 20'si dumandan etkilendi. 20 infaz koruma memuru ise Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'de bir mahkum koğuşu yaktı; 20 kişi tedavi altında

İKİNCİ KEZ YAKTI

Olay sırasında, diğer mahkumların haftalık telefon görüşmelerini yaptıkları için koğuşta bulunmadıkları belirtildi.

Fırat M.’nin geçen 3 Kasım’da da kaldığı 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki koğuşunda yangın çıkardığı, bu nedenle İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.

Cezaevindeki yangınla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Fırat M’nin ise doktor raporu doğrultusunda müşahede altında tutulduğu belirtildi.

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