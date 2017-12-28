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İzmir'de bir nikahı ilk kez müftü kıydı

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından, İzmir'de ilk kez bir resmi nikah kıyımını, Güzelbahçe Müftüsü Alaattin Tosun gerçekleştirdi.

İHA | 28.12.2017 - 00:07..
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Güzelbahçe Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğünde, 31 yaşındaki Volkan Şahin ile  yaşıtı Kevser Dinç dünya evine girdi. Nikahı Güzelbahçe İlçe Müftüsü Alaattin Tosun kıydı.

İzmir'de bir nikahı ilk kez müftü kıydı

MÜFTÜ TOSUN'DAN NASİHAT

Güzelbahçe İlçe Müftüsü Alaattin Tosun, "İnsan yalnız başına tek yaşayamaz. Allahü Teala, Hazreti Adem babamızı yaratmış, kendisi de bu dünya sahnesinde yalnız kalamayacağı için Hazreti Adem'den eşini yaratmıştır. Niçin düşündünüz mü Hazreti Adem babamız ile eşini yarattı? Çünkü bir ömür boyu mutlu olsunlar, beraber yaşasınlar diye, kadın ve erkeği aynı nesneden yarattı. Bu kardeşlerimiz bugün şahitlerimizin huzurunda, Allah adına söz vererek, yasalar önünde söz vererek karı koca oldular. Bundan böyle birbirlerine saygı duysunlar, birbirlerini çok sevsinler. Çünkü birbirlerine söz verdiler" dedi.

İzmir'de bir nikahı ilk kez müftü kıydı

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