İzmir'de Bitcoin imalathanesi yandı

İzmir'de Bitcoin üretimi imalathanesi olarak kullanılan yerde yangın çıktı. Cihazların aşırı ısınması sonucu meydana gelen yangında, 2 iş yeri daha zarar gördü.

YARALI YOK, ZARAR MADDİ

Ömer E.’ye ait işletmede sanal para birimi bitcoin üreten cihazlar aşırı ısınınca yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sararken, iş yerinden çıkan dumanları gören diğer işletmeciler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Bitişik dükkanların olduğu alanda çıkan yangın, iki iş yerine de zarar verdi. Uzun süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, iş yerlerinde soğutma ve duman tahliyesi yaptı.

YETERLİ SOĞUTMA SİSTEMİ KURULAMAMIŞ

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında bitcoin cihazlarının olduğu demir iskele imalathanesi tamamen yanarken, bitişiğindeki iki iş yeri ise hasar gördü.

Yangının çalıştığında çok fazla ısınan ve yeterli soğutma sistemi kurulmayan bitcoin cihazlarından çıktığı iddia edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.