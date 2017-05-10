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İzmir'de boş araziye EYP atıldı

İzmir'in Buca İlçesi'nde, boş araziye cam şişelere yerleştirilen 2 el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

10.05.2017 - 02:58
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İzmir'de boş araziye EYP atıldı

Çamlıkule Mahallesi 220/48 Sokak'ta saat 00.30 sıralarında boş araziden patlama sesi duyan çevre sakinleri, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, patlamaya cam şişeye konulmuş EYP'nin neden olduğu belirlendi. Atılan bir EYP'nin ise patlamadığı belirlendi.

İzmir'de boş araziye EYP atıldı

"PATLAMA SESİ DUYDUM"

Mahalle sakinlerinden 25 yaşındaki Rıza Aslan, "Aracımı park edip indiğim sırada patlama sesi duydum. Müthiş bir sesti. Koşarak gittim, bir sis ve duman bulutu gördüm. Daha sonra hemen polisi aradım" dedi.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, olayın terör bağlantısı olup olmadığını belirlemek ve şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de boş araziye EYP atıldı

İzmir'de boş araziye EYP atıldı

İzmir'de boş araziye EYP atıldı

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