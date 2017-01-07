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İzmir’de bunalıma giren genç kız intihar etti

Konak ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Tuğçe Eriçli kendini astı.

İHA | 07.01.2017 - 08:40
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izmir intihar

Olay, gece saatlerinde Altay Mahallesi 744 sokakta meydana geldi. Psikolojik sorunları olan 26 yaşındaki Tuğçe Eriçli’den uzun süre haber alamayan Eriçli’nin yakınları, durumdan şüphelenerek Eriçli’nin odasına girdi. Eriçli’nin kendisini astığını gören Eriçli’nin yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Eriçli’nin hayatını kaybettiğini belirtti. Eriçli’nin cesedi sağlık kontrolünün ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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