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İzmir'de buzlanma kazaları

İzmir'de yoldaki buzlanma nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı. Sürücüler ise tuzlanma çalışmasını yapmayan yetkililere tepki gösterdi.

DHA | 11.01.2017 - 09:23
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İzmir'de hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kentin birçok caddesinde buzlanmalar meydana geldi.

Sürücüler zor anlar yaşarken Bornova İlçesi Ankara Caddesi'nde 2 belediye otobüsü, 1 tur otobüsü, 1 kamyonet ve 1 hafif aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İzmir'de buzlanma kazaları

''DÖNDÜM DÖNDÜM VURDUM''

Yaralanan kimsenin olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan sürücülerden Ozan Oğuz, "Üçüncü viteste rampa çıkıyordum. Yolun ne olduğunu anlamadım. Döndüm döndüm vurdum, tuzlanmaz mı yol. 3 gün öncesinden haber veriyorlar uyarıyorlar buzlanma olacak diye. Yazık günah bakın insanlara biz 4 araç kaza yaptık. Arkada da belediye otobüsleri girmiş birbirine. Yazık günah" dedi.

İzmir'de buzlanma kazaları

''ARABA ELİMDEN ÇIKTI''

Konak'ta da Liman Caddesi'nde de zincirleme kazada 3 otomobil hasar gördü. Bu kazada da yaralanan olmazken, sürücülerden Recep Delibalta, "Köprüye girer girmez bir anda araba elimden çıktı. Çok kötü buzlanmış elimden çıktı araba, ne yaptıysam olmadı" diye konuştu. Sürücü Savaş Becerik ise, "Bu yoldaki buzlar yüzünden bu hale geldik. Can güvenliğimiz kalmadı" dedi.

İzmir'de buzlanma kazaları

İzmir'de buzlanma kazaları

İzmir'de buzlanma kazaları

İzmir'de buzlanma kazaları

İzmir'de buzlanma kazaları

İzmir'de buzlanma kazaları

İzmir'de buzlanma kazaları

İzmir'de buzlanma kazaları

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