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İzmir'de ByLock kullanıcısı 8 avukat tutuklandı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 avukattan 8'i tutuklandı.

09.06.2017 - 02:40
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İzmir'de ByLock kullanıcısı 8 avukat tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 18 avukattan 9'unun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek İzmir Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcısına verdikleri ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Şüphelilerden 8'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklandı, biri ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu ve yöneticilerinden Avukat Taner Kılıç'ın da olduğu 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 avukatın da aynı suçlamadan tutuklandığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Haziran'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 23 avukattan 18'ini gözaltına almıştı.

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