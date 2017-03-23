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İzmir'de çete operasyonu: 47 gözaltı

İzmir'de 5 ay takip sonucu suç çetesi üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

23.03.2017 - 17:42
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, il genelinde değişik suçlara karıştıkları ve şebeke oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı.

İzmir'de çete operasyonu: 47 gözaltı

SUÇ ÇETESİNE OPERASYON

Yaklaşık 5 aylık bir takibin ardından "adi suç çetesi" olarak yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi suçlara karıştıkları iddia edilen 3’ü kadın, 47 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de çete operasyonu: 47 gözaltı

EVLERİNDE CEPHANE ÇIKTI

Yapılan operasyonlar neticesinde şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise cephanelik çıktı.

Aramalarda, 3 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 el bombası, çeşitli çap ve markalarda 23 tabanca, 13 pompalı av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 35 kalaşnikof fişeği, 207 tabanca mermisi, 96 av tüfeği fişeği ile 16 kilogram esrar ele geçirildi.

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