İzmir'de çete operasyonu: 47 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, il genelinde değişik suçlara karıştıkları ve şebeke oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı.

SUÇ ÇETESİNE OPERASYON

Yaklaşık 5 aylık bir takibin ardından "adi suç çetesi" olarak yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi suçlara karıştıkları iddia edilen 3’ü kadın, 47 kişi gözaltına alındı.

EVLERİNDE CEPHANE ÇIKTI

Yapılan operasyonlar neticesinde şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise cephanelik çıktı.

Aramalarda, 3 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 el bombası, çeşitli çap ve markalarda 23 tabanca, 13 pompalı av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 35 kalaşnikof fişeği, 207 tabanca mermisi, 96 av tüfeği fişeği ile 16 kilogram esrar ele geçirildi.

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