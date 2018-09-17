İzmir'de CHP'li belediye halk plajından para almaya başladı

Plaja her gidenden belediyenin para talep etme nedenini Dikili Belediyesi Başkan Yardımcısı Çiğdem Elibol şöyle açıkladı: “Pissa Koyu’nun yolu stabilize dar bir yol. Araçla gelenler, otopark ücreti vermemek için araçlarını bu yola ve zeytinliklere bırakıyor. Bir araçta 6-7 kişi oluyor. Kişi başı 5 lira dediğimiz zaman bir çoğu geri dönüyor. Bu uygulama yolun açılmasına neden oldu. Ücreti şemsiye ve duş hizmeti verdiğimiz yerlerden alıyoruz. Diğer yerlerde vatandaşlar kendi şemsiyesini alarak ücretsiz bir şekilde denize girebiliyor.”





"ALINAN ÜCRETLER HUKUKA AYKIRI"

Miliyet'in haberine göre alınan ücretlerin hukuka aykırı olduğunu söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise şu bilgileri verdi: “Anayasamıza ve Kıyı Kanunu’na göre kıyılar kamunun malıdır. Vatandaşlar hizmet olarak sunulan; ‘Şemsiye, kabin, duş, gibi hizmetleri almayacağım, sadece memleketimin denizinden, kıyısından istifade edeceğim, güneşlenip denize gireceğim’ dediği anda herhangi bir ücret alınamaz. Eğer ücret alınmışsa verilen fiş veya faturayla bu bedeller Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak geri alınabilir. Burada verilen karar mahkeme kararı hükmündedir.”