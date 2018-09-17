taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.27725
Euro
7.3046
Altın
1195.795
Borsa
94759.64
Gram Altın
241.45

İzmir'de CHP'li belediye halk plajından para almaya başladı

Kanundaki, ‘Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır’ hükmüne rağmen CHP'li belediye vatandaşlardan para talep ediyor.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 07:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Plaja her gidenden belediyenin para talep etme nedenini Dikili Belediyesi Başkan Yardımcısı Çiğdem Elibol şöyle açıkladı: “Pissa Koyu’nun yolu stabilize dar bir yol. Araçla gelenler, otopark ücreti vermemek için araçlarını bu yola ve zeytinliklere bırakıyor. Bir araçta 6-7 kişi oluyor. Kişi başı 5 lira dediğimiz zaman bir çoğu geri dönüyor. Bu uygulama yolun açılmasına neden oldu. Ücreti şemsiye ve duş hizmeti verdiğimiz yerlerden alıyoruz. Diğer yerlerde vatandaşlar kendi şemsiyesini alarak ücretsiz bir şekilde denize girebiliyor.”

İzmir'de CHP'li belediye halk plajından para almaya başladı

"ALINAN ÜCRETLER HUKUKA AYKIRI"

Miliyet'in haberine göre alınan ücretlerin hukuka aykırı olduğunu söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise şu bilgileri verdi: “Anayasamıza ve Kıyı Kanunu’na göre kıyılar kamunun malıdır. Vatandaşlar hizmet olarak sunulan; ‘Şemsiye, kabin, duş, gibi hizmetleri almayacağım, sadece memleketimin denizinden, kıyısından istifade edeceğim, güneşlenip denize gireceğim’ dediği anda herhangi bir ücret alınamaz. Eğer ücret alınmışsa verilen fiş veya faturayla bu bedeller Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak geri alınabilir. Burada verilen karar mahkeme kararı hükmündedir.”

İzmir'de CHP'li belediye halk plajından para almaya başladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

51
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

96
Rusya: Dolara alternatif aranıyor

Rusya: Dolara alternatif aranıyor

64
İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

59
İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

62
ABD YPG ile ortak çalışan paralı askerler yetiştirdi

ABD YPG ile ortak çalışan paralı askerler yetiştirdi

56
Türkiye'de kız isimleri geleneği değişiyor

Türkiye'de kız isimleri geleneği değişiyor

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM