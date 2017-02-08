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İzmir'de CHP'li belediyeden pilates hizmeti

CHP'li Konak Belediyesi, özellikle kadınlara yönelik eğlence ve sporu birleştiren hizmetlerle öne çıkıyor.

08.02.2017 - 16:37
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Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş'ın da öncülük ettiği projede, ilk olarak spor işleri müdürlüğü kuruldu.

10 SPOR SALONU AÇILDI

Ardından da ilçe genelinde belli noktalarda 10 butik tarzda spor salonları açıldı.

İzmir'de CHP'li belediyeden pilates hizmeti

380 ÜYE VAR

Bu salonlara devam eden bin 380 kadın üye, pilatesten, halk oyunlarına, aerobikten stepe kadar tüm alanlarda hizmet almaya başladı. Kadınlar salonlarda, sağlıklı yaşamanın yanı sıra hem eğlenip hem de eve kapanmaktan kurtuldu.

Belli gruplara ayrılan kadın üyeler, kurs saatlerinde salona geldiklerinde ücretsiz olarak özel eğitmen işliğinde etkinliklere, katılabiliyorlar.

İzmir'de CHP'li belediyeden pilates hizmeti

77 YAŞINDAKİ ÜYE

Spor hizmeti alan kadınlar içerisinde en yaşlı üyelerden birisi de 77 yaşındaki Yüksel Girgin, ilk önce kendisinin geldiğini sonra da komşularını yanında getirip kayıtlarını yaptırdığını anlattı. Spora başlamadan önce fıtık ve romatizma gibi ağrılarının olduğunu da söyleyen iki çocuk annesi ev kadını Yüksel Girgin, "Burada çok mutlu oluyorum. Spordan sonra kendimi kuş gibi hissediyorum. Tüm kadınlara, yaşlı genç herkese tavsiye ediyorum. Bundan mutlaka yararlansınlar" dedi.

11 AYDIR YAPIYORUZ

Salonda pilates eğitimi veren Emine Akpulak ise "11 aydır salonda kadınlarla birlikte plates yapıyoruz. Kadınlar kendilerini çok iyi hissediyorlar. Burada sadece spor yapmıyorlar. Verdikleri çabanın sonucunu aldıkları zaman mutlu oluyorlar. Kilo varan oluyor. Ya da kilo vermese bile daha sıkı bir vücuda kavuşuyorlar. Birde topluca eğlenme imkanını buluyorlar" dedi. Spor İşleri Müdürü İsmail Karşı da, "Bu yaptıklarımız sosyal projenin bir devamı. Birçok alanda kadınlara hizmet veriliyor. Böylelikle özellikle ev kadınlarımız ya da yaşlılar, eve kapanmak yerine sosyalleşiyorlar. Yalnızlıktan kurtuluyorlar. 80 yaşına kadar salonlarımıza devem eden üyelerimiz var" dedi.

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